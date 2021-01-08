  • 9°C
香港時間 : 2021108日 (五) 17:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【農曆新年】新地8大商場推《反斗奇兵》利是封及精品　胡迪三眼仔和你過新年

商業 16:54 2021/01/08

分享：

新鴻基地產旗下8大商場聯乘迪士尼與彼思《反斗奇兵》將於1月30日至2月11日，推出「潮玩派對利是封」及一系列主題賀年精品。（新地提供圖片）

農曆新年最開心莫過於收到利是及滿滿的祝福。新鴻基地產旗下8大商場，包括東港城、上水廣場、Mikiki、PopWalk天晉滙、卓爾廣場、錦薈坊、life@KCC及寶怡商場，聯乘迪士尼與彼思《反斗奇兵》將於1月30日至2月11日，推出「潮玩派對利是封」及一系列主題賀年精品。

【農曆新年】太古城中心利是封配Instagram濾鏡遊戲　港鐵5大商場推3D立體利是封

【消費優惠】Klook賀年禮盒糕點優惠55折起　辦Staycation大獎隨時贏1晚住宿

潮玩派對利是封設有兩個系列，「Sharp醒潮玩」系列以反斗奇兵5大主角配合色彩鮮艷的顏色為設計槪念，主角包括胡迪、翠絲、三眼仔及Ducky & Bunny，拉下封面拉頁，立即出現至潮祝福語，變身成賀年揮春。「Party尊貴」系列則以禮盒盛載，內含「利利是是小袋子」、「胡迪、翠絲幸運曲奇」及「Party 尊貴利是封」，是一套2款的胡迪及三眼仔利是封。

利是封可變身成賀年揮春。（新地提供圖片）

顧客於參與商場以電子貨幣即日消費滿指定金額，或The Point by SHKP會員憑指定積分，即可換領「反斗奇兵」潮玩派對賀年精品，包括利是封、胡迪 / 翠絲Q版玻璃杯。

【新年優惠】餐廳變陣搶賀年糕點商機　蘿蔔糕年糕低至75折

責任編輯：朱悅瀅

【按此】提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

相關文章

【農曆新年】太古城中心利是封配Instagram濾鏡遊戲　港鐵5大商場推3D立體利是封
2021/01/05
【農曆新年】太古城中心利是封配Instagram濾鏡遊戲　港鐵5大商場推3D立體利是封
【新年優惠】餐廳變陣搶賀年糕點商機　蘿蔔糕年糕低至75折
今日
【新年優惠】餐廳變陣搶賀年糕點商機　蘿蔔糕年糕低至75折
【麥當勞】麥當勞新推DOUBLE招財牛堡　惠顧食品加$48可換Hello Kitty招財籃
2021/01/07
【麥當勞】麥當勞新推DOUBLE招財牛堡　惠顧食品加$48可換Hello Kitty招財籃
【消費優惠】Klook賀年禮盒糕點優惠55折起　辦Staycation大獎隨時贏1晚住宿
2021/01/06
【消費優惠】Klook賀年禮盒糕點優惠55折起　辦Staycation大獎隨時贏1晚住宿
著數優惠 農曆新年 Disney 新地 寶怡商場 東港城 PopWalk 天晉滙 卓爾廣場 Chelsea Heights 錦薈坊 K－Point 活＠KCC life@KCC

下一篇文章

【新年優惠】餐廳變陣搶賀年糕點商機　蘿蔔糕年糕低至75折
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【Slam Dunk】《男兒當入樽》將開拍電影　勢再掀熱潮？
【Slam Dunk】《男兒當入樽》將開拍電影　勢再掀熱潮？
【限聚令持續】美容院繼續停業　業界開直播冀政府放寬限制　重新恢復營業（附連結）
【限聚令持續】美容院繼續停業　業界開直播冀政府放寬限制　重新恢復營業（附連結）
【限聚令延長】酒吧、美容院及健身室等續停業　損失慘重或掀結業潮
【限聚令延長】酒吧、美容院及健身室等續停業　損失慘重或掀結業潮
【防疫抗疫基金】限聚令收緊發放第四輪防疫抗疫基金　註冊體育教練再獲7,500元補助（附申請表格連結）
【防疫抗疫基金】限聚令收緊發放第四輪防疫抗疫基金　註冊體育教練再獲7,500元補助（附申請表格連結）
【逆市奇葩】Tiffany聖誕節期網購銷售飆逾8成　中國市場銷售增逾5成
【逆市奇葩】Tiffany聖誕節期網購銷售飆逾8成　中國市場銷售增逾5成
【麥當勞】麥當勞新推DOUBLE招財牛堡　惠顧食品加$48可換Hello Kitty招財籃
【麥當勞】麥當勞新推DOUBLE招財牛堡　惠顧食品加$48可換Hello Kitty招財籃