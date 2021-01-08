【農曆新年】新地8大商場推《反斗奇兵》利是封及精品　胡迪三眼仔和你過新年

▲ 新鴻基地產旗下8大商場聯乘迪士尼與彼思《反斗奇兵》將於1月30日至2月11日，推出「潮玩派對利是封」及一系列主題賀年精品。（新地提供圖片）

農曆新年最開心莫過於收到利是及滿滿的祝福。新鴻基地產旗下8大商場，包括東港城、上水廣場、Mikiki、PopWalk天晉滙、卓爾廣場、錦薈坊、life@KCC及寶怡商場，聯乘迪士尼與彼思《反斗奇兵》將於1月30日至2月11日，推出「潮玩派對利是封」及一系列主題賀年精品。

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潮玩派對利是封設有兩個系列，「Sharp醒潮玩」系列以反斗奇兵5大主角配合色彩鮮艷的顏色為設計槪念，主角包括胡迪、翠絲、三眼仔及Ducky & Bunny，拉下封面拉頁，立即出現至潮祝福語，變身成賀年揮春。「Party尊貴」系列則以禮盒盛載，內含「利利是是小袋子」、「胡迪、翠絲幸運曲奇」及「Party 尊貴利是封」，是一套2款的胡迪及三眼仔利是封。

▲ 利是封可變身成賀年揮春。（新地提供圖片）

顧客於參與商場以電子貨幣即日消費滿指定金額，或The Point by SHKP會員憑指定積分，即可換領「反斗奇兵」潮玩派對賀年精品，包括利是封、胡迪 / 翠絲Q版玻璃杯。

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責任編輯：朱悅瀅

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