【美國大選】特朗普一家開心睇示烕直播挨轟 長子急刪片

美國國會當地時間周三（6日）召開會議確認新一任美國總統人選，多名美國現任總統特朗普（Donald Trump）的示威者闖入華盛頓國會山莊，更與警方發生衝突。特朗普長子小特朗普（Donald Trump Jr.）上載一段影片，顯示多名特朗普家族成員於騷亂發生前透過電視觀看集會。不少家族成員觀看示威畫面時表現雀躍，引起外界譁然，特朗普長子其後緊急刪除影片。

伊萬卡稱衝擊國會人士為「愛國者」 捱轟急刪帖文 【下一頁】

小特朗普上載的影片中，特朗普與長女伊萬卡（Ivanka Trump）、次子埃里克（Eric Trump）、白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）等人相繼現身，於臨時帳篷內觀賞集會，氣氛似乎很歡快。

影片更顯示小特朗普的女友吉爾福伊爾（Kimberly Guilfoyle）更跳舞助興，更不時向特朗普支持者歡呼，呼籲他們為特朗普而戰鬥。特朗普本人亦手持拳擊手套，為發表演説作準備。

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小特朗普於影片感謝示威者出席集會，同時在片尾形容梅多斯是一位「真正的戰士」（a real fighter），梅多斯隨即展現開心的表情。而特朗普於影片結束前更再次揮舞紅色拳擊手套。

但當國會騷亂事件發生後，不少網民抨擊特朗普是在煽動暴力，這段影片亦引起爭議，小特朗普其後緊急刪除帖文。

事後特朗普家族成員紛譴責部分示威者的激進行為。伊萬卡於騷亂發生不久發布Twitter帖文，直指和平示威才是愛國的表現，絕對不可接受暴力，必須以最強烈措辭作出譴責。小特朗普事後亦隨即發聲，表示任何違犯行為都受到法律制裁，並要求示威者立即回家。

責任編輯：郭麗明