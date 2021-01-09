【新股IPO】諾輝健康擬來港上市 集資最多3億美元

消息指，內地癌症早期篩查產品製造商諾輝健康計劃來港上市，並於下星期進行上市聆訊，集資最多3億美元；聯席保薦人為高盛及瑞銀。

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總部設立於杭州的諾輝健康，在北京、杭州和廣州擁有共計2萬平方米的第三方醫學檢驗實驗室，並與醫院、體檢中心、保險公司、藥店及網上渠道廣泛合作。此外，公司專注高發癌症居家早期篩查及基因檢測服務。目前公司已推出針對腸癌、宮頸癌、胃癌等居家早篩產品。

截至2020年上半年，諾輝健康經調整淨虧損為5393萬人民幣，2019年同期為5590萬人民幣。

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此外，諾輝健康在去年7月完成E輪3000萬美元融資，至今累計超過獲得約1.36億美元（約10.6億港元）融資金額。

是次集資所得，將用於常衛清的商業化、提高結直腸癌篩查意識及提升市場滲透率、為管線產品研發提供資金、在收購或外 部引進候選產品、及其他一般企業用途。

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記者：張以正