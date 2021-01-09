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【玄人‧峰語@iM網欄】家居坐向點先算好？ 同坐向風水盤可以完全不同

名人薈萃 10:01 2021/01/09

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傳統上，中國人都喜歡「坐北向南」的房子，原因是風水好。中國位於北半球，北方為內陸，南方為海洋，如住在坐北向南的房子，冬暖夏涼，加上北半球的採光度平均，居住者精神亦較佳。不過，這種解釋極其量是以氣候角度去衡量方位的好與壞，稱不上與真正的風水。我之前已講過，風水講求「巒頭」及「理氣」，但很多讀者及朋友都問我，仍對兩者仍然搞不太清楚，那就不如讓我再具體化。

 

「巒頭」除了外在環境外，同時也要兼顧家居內配合方位的擺設，例如那裡放床，床頭要向什麼方位、寫字檯要那在那間房。簡言之，「巒頭」是「空間」的方位學。另外，地球及宇宙的星體不斷在轉動運行，令地球的磁場不斷在變動，因而形成了在不同時間下，有不同的風水方位，而這種以「時間」來定風水吉凶的方位，就是「理氣」。當大家打開坊間的風水書或扭開電視機的收看風水節目，師傅們以「九宮飛星」來計算每年的財位、桃花位、病位在那一個方位，這就是以「理氣」來計算的風水。俗語有云：「風水佬呃你十年八年」，這句話其實是沒錯的，因為即使你選了一家坐向非常好的房子，但可能十年前跟十年後的風水已出現很大的分別，這就是「巒頭」相同，「理氣」已轉變的原因，「巒頭」、「理氣」要互相配合，才是真正的風水。

風水上有不同的派別，如以目前最為流行的「玄空飛星」作為看風水的依據，計算上分為「運盤」、「流年盤」、「坐山盤」及「向首盤」四個盤，亦是為一間房子定理氣好壞的基本結構。什麼才是有利方位？大家對方位的認知有八方，以為吉星飛到西南(假設西南是好方位)便大吉大利，但這是一種誤解。從風水學上，八個不同方位都分三山，合共廿四山。「玄空飛星」是用後天八卦為依據，北方為「坎卦」，五行屬水，而當中再細分為「壬子癸」三山；而南方為「離卦」，五行屬火，當中分為「丙午丁」三山。雖然此三山都屬水或火，但陰陽五行不同，差一山方位的結果可以是「差之毫釐，謬之千里」。

 

舉例而言，坐子向午與坐壬向丙，同是坐北向南，但由於陰陽五行之別，會影響到「坐山盤」與「向首盤」的飛星順飛或逆飛，如果是坐山的當令星飛到坐方，而向首星亦飛到向方，再配合巒頭，此為「旺山旺向」，自然是好風水。相反，如果是坐星飛到向方，而向星飛到坐方，此為「上山下水」的差格局。因此，同是坐北向南的房子(先不理巒頭佈局)，可能因角度的偏差，風水已完全不同了。

作者_奇峰簡介：

羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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撰文 : 羅奇峰

欄名 : 玄人‧峰語

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