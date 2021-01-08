【港元定期存款】5大小行頭炮減息　無視虛銀5厘突擊

元旦伊始首個交易周，5間大小銀行鬥減港元定期存款息率，最矚目的是工銀亞洲變相劈息，新推3個月期1.8厘，同樣針對手機e開戶的新客，較去年底截止的4.2厘，變相驟降2.4厘。專家料新春期間存息暫仍易跌難升，靜待經濟復甦等變數。

1月開局率先減息還有其他4間中小行，包括華僑永亨及創興 （01111） 削短存，集友與招商永隆更全面降息。反觀另有兩行加減不一，信銀國際短加長減，大眾財務則反向短減長加。

人民幣定存息更高，達10厘【下一頁】

正因7行於新年即頻密調息，令本周短中長期高息榜皆有變變。先說3個月年息，工銀亞洲新年響頭炮推1.8厘，即打入亞軍，但不敵富融的5厘。至於1年期，大眾財務微加0.05厘，新息率報0.8厘，跟虛擬銀行天星看齊，膺雙冠王 。此外，傳統銀行紛劈息，可是虛銀普遍企硬沒變，亦令富融等晉級中長期存息榜三甲。

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展望後市，星展香港經濟師謝家曦認為，美元弱勢暫難改，料環球熱錢漸西去東來尋寶，本港仍水浸，相信定存息隨拆息低企而向下。

業界補充，隔夜息雖3連揚，今天（1月8日）仍僅報0.06厘。再者，現市況暫乏重磅IPO來港上市，即使市傳短視頻平台快手或於春節前招股，但集資約390億元，本港頭寸充裕足以應付，及至下半年如百度等較多巨無霸中概股或來港作第二上市，屆時銀行才須視乎市況，調整存息。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源