【三道紅線】潘石屹：SOHO中國離「三道紅線」遠得不得了 今年首要平穩發展

▲ SOHO中國主席潘石屹表示，公司財務指標健康，離「三道紅線」遠得不得了。

內地去年8月提出針對房企「三道紅線」融資監管新規，令內地地產商資金鏈壓力大增。SOHO中國 （00410） 主席潘石屹在SOHO中國租賃表彰會上最新表示，在去年也研究了「三道紅線」政策，「把我們的財務指標都放到三道紅線里面一條一條地過了一遍，都是非常安全的，三道紅線一道都沒有撞，而且離紅線遠得不得了。」

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SOHO中國今日收報2.33元，跌0.9%，成交3,100萬元。內房融資「三道紅綫」包括剔除預收款後的資產負債率不得大於70%、淨負債率不得大於100%、現金短債比不得小於1倍。

潘石屹續指，政策出台是國家對房地產的管理呈現出更精細化的一種體現。公司以往發展目標主要圍繞利潤額和利潤率，雖然疫情期間曾有人提出通過降薪或裁員的方式來緩解壓力，不過最後公司還是決定按照原有計劃發展。他又指疫情尚未結束，對公司和經濟壓力存在不穩定性，今年發展目標為令手頭項目平穩發展。

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編輯：陳健婷