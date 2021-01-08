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【三道紅線】潘石屹：SOHO中國離「三道紅線」遠得不得了 今年首要平穩發展

股市 16:29 2021/01/08

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SOHO中國主席潘石屹表示，公司財務指標健康，離「三道紅線」遠得不得了。

內地去年8月提出針對房企「三道紅線」融資監管新規，令內地地產商資金鏈壓力大增。SOHO中國 （00410） 主席潘石屹在SOHO中國租賃表彰會上最新表示，在去年也研究了「三道紅線」政策，「把我們的財務指標都放到三道紅線里面一條一條地過了一遍，都是非常安全的，三道紅線一道都沒有撞，而且離紅線遠得不得了。」

內房股今年幾時入市好？專家籲緊盯兩大信號，詳情請按【下一頁】

SOHO中國今日收報2.33元，跌0.9%，成交3,100萬元。內房融資「三道紅綫」包括剔除預收款後的資產負債率不得大於70%、淨負債率不得大於100%、現金短債比不得小於1倍。

潘石屹續指，政策出台是國家對房地產的管理呈現出更精細化的一種體現。公司以往發展目標主要圍繞利潤額和利潤率，雖然疫情期間曾有人提出通過降薪或裁員的方式來緩解壓力，不過最後公司還是決定按照原有計劃發展。他又指疫情尚未結束，對公司和經濟壓力存在不穩定性，今年發展目標為令手頭項目平穩發展。

相關文章：

【內房股】「三道紅綫」試點或擴大 央行及住建部據報再與重點房企座談

【物管股】大摩料物管龍頭明年繼續跑贏大市　精選7隻物管股

編輯：陳健婷

香港股票 SOHO中國（00410）
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