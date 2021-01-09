【清酒新世界@iM網欄】古酒 三 品古酒應該用咩杯？

有些人會問我怎麼能寫一個月的文章都是關於古酒的話題？對！事實上是有點困難，但我不認為古酒沒有價值，雖然在香港確實不是很受歡迎，但不代表古酒不好，因為每一款酒適合不同的人，口味是沒有絕對的！對於我而言沒有不好的酒，只有不懂欣賞的人！今篇我會分享怎樣去欣賞古酒，還會提供幾個建議菜式去配搭古酒。

大家飲紅酒的時候會用紅酒杯，飲用白酒的時候會用白酒杯，飲用清酒的時候會用豬口(清酒杯)，但品嚐古酒的時候我建議選擇透光度比較高的玻璃酒杯，那麼就能從色香味開始欣賞再慢慢品嚐。首先當然將古酒倒入酒杯，之前我曾分享過古酒的顏色通常是琥珀色，各位不妨先看一看酒杯中的古酒顏色，應該是晶瑩剔透的琥珀黃，而且沒有雜質的；然後可以一邊搖晃杯子一邊慢慢靠近自己，聞一聞香氣會通過鼻子傳過來，慢慢欣賞熟成的香氣，這種獨特的香氣不一定只有古酒才擁有，其實熟成過的清酒也擁有的；接下來就是品嚐杯中的古酒，要記住不是喝酒，而是品嚐清酒，所以第一口不要幹下整杯酒，應是喝下一小口讓古酒複雜豐富的香味在口中蔓延，這種味道稱為「旨」味，有人形容如海風味道、醬油香，甚至有人認為是花雕的香味等等......只要讓酒留在口腔中徘徊，便能感受香氣及口感的變化，最後才吞下去感受古酒的餘韻。

古酒除了配搭冰淇淋，其實還能配搭很多不同的菜式，舉例：善用古酒那種變化無窮的複雜味道配合意大利的風乾火腿和芝士也是相當不錯的選擇，而且這樣一來更加突出古酒的魅力。雖然日常生活中不少食物普遍較難配搭餐酒，這時就是古酒出場的時間了，我再提供幾個能夠古酒的絕佳配搭，包括：鹽焗雞、佛跳牆、紅燒牛肉麵、還有四川麻辣火鍋等等...這些比較重口味的食物與古酒其實都很合配的。

既然清酒在香港越來越受歡迎，各位為何不嘗試一下古酒呢?其實古酒的出現帶給中菜很多不同的新意，正因為古酒的酒精濃度比中國釀製的酒為低，因此在配搭菜式上不會影響食物原本的味道，而且能夠提升古酒原本的特色，所以有機會的話，大家不妨試一試古酒，也可以參考一下我的獨特配搭吧！

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介： 熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

更多清酒新世界@Chris Wong（汪廷謙）的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！