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【上車之選】長沙灣價細上車屋苑 行4分鐘即達港鐵站 樓價只係「4球幾」

股樓投資 16:38 2021/01/08

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最近疫情回穩，新盤開始蠢蠢欲動，準買家也趁農曆新年前二手市場成功入市，其中樓價低於500萬的市區上車盤的更是買一個少一個，最近長沙灣美寧中心一個2房單位以450萬元易手，樓價不需500萬元就可以進駐九龍市區屋苑。

利嘉閣地產分行聯席董事張偉基透露，該行新近促成長沙灣美寧中心C座中層3室單位二手成交，該單位實用面積約264平方呎，為兩房間隔，外望享內園公園景。單位日前最終以450萬元獲買家接手，折合實用面積呎價約17,045元。

【樓市現象】香港仔半新盤租金唔使一萬平絕港島 原來單位細到「一眼睇哂」，詳見【下一頁

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據悉，原業主早於2015年10月，以約330萬元購入上述單位。持貨約5年，現轉手帳面獲利約120萬元，賺價達約36%。

【樓市現象】首置客搵樓數月 屢遭反價未能成事 遇上瓏門肯減價業主 即扑鎚820萬上車，詳見【下一頁

參考地產代理的網上放盤資料，目前美寧中心約有5個買賣放盤，其中入場費最低單位為D座低層7室，實用面積280平方呎，叫價450萬元。另一個位於D座中層4室的單位，實用面積264平方呎，叫價468萬元。

位於李鄭屋保安道65號的美寧中心，於1985年落成，樓齡約36年，是區內的上車屋苑，屋苑樓價介乎4百萬至5百萬餘元，十分適合預算有限的上車客。美寧中心由4座大廈組成，每座樓高13層，一梯八伙，共約400個單位。由屋苑步行至長沙灣港鐵站只需4分鐘左右，交通十分便利。

【筍價屋苑】元朗低密度屋苑3房套連埋兩個車位 樓價只係603萬 家庭客睇樓一次即入市，詳見【下一頁

 

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記者：陳詠妍

放盤 二手市場 上車盤 疫情 長沙灣 美寧中心

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