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【美國大選】特朗普據報考慮特赦自己 曾詢問親信意見

環球社會熱點 16:43 2021/01/08

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美國國會周三（6日）下午舉行特別聯席會議，認證總統選舉人團投票結果之際，支持美國總統特朗普的示威者闖入華盛頓國會山莊。美國總統特朗普被批評煽動示威者，多方呼籲罷免特朗普。美媒引述消息人士指，特朗普考慮於離任美國總統前特赦自己。特朗普據報近期更就特赦自己一事，詢問幕僚及律師的意見。

Facebook封鎖特朗普帳戶 直至總統任期結束 【下一頁】

美國有綫新聞網絡（CNN）引述消息人士指，特朗普（Donald Trump）是於最近數周詢問親信關於特赦自己的事，包括詢問白宮法律顧問西波隆（Pat Cipollone）的意見。但報道指，特朗普詢問包括特赦自己的法律條文及將會面對的政治後果。

《華盛頓郵報》早前公開一段錄音，指特朗普曾致電屬共和黨的佐治亞州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger），要求對方找出11,780張選票，令他反敗為勝。但目前未能確定特朗普是因為國會山莊騷亂事件，或被指控他致電佐治亞州州務卿干預大選結果一事，才考慮特赦自己。

《紐約時報》周四（7日）亦引述兩名消息人士指，特朗普自去年11月總統大選以來與幕僚進行對話時，也不時提到有意特赦自己。

美媒：蓬佩奧姆欽討論引憲法罷免特朗普 【下一頁】

密西根州立大學法學教授克爾特（Brian Kalt）表示，現時憲法明確解答總統能否特赦自己。但部分法律學者認為自我特赦的行為已經違憲。美國司法部一份不具法律約束力的備忘錄則指出，總統無法特赦自己，但可辭職及要求其副總統接任後再作特赦

特朗普曾在2018年於社交平台發文表示，他絕對有權特赦自己。特朗普上月更特赦了多名親信，包括前競選經理馬納福特（Paul Manafort），及女婿兼白宮高級顧問庫什納（Jared Kushner） 的父親。

責任編輯：李俊儀

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