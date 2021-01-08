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【國會暴亂】特朗普或被起訴煽動暴亂 據報曾考慮特赦自己

環球社會熱點 18:42 2021/01/08

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美國總統特朗普被批評煽動示威者闖入華盛頓國會大樓，多方呼籲罷免特朗普。美媒引述消息人士指，特朗普考慮於離任總統前特赦自己，近期更就特赦自己一事，詢問幕僚及律師的意見。

華盛頓法院署理檢察官舍溫（Michael Sherwin）周四（7日）表示，國會騷亂事件涉案人士將面臨煽動或策劃暴亂（seditious conspiracy）、暴動（rioting）或聚眾鬧事（insurrection）等罪名。他重申，不排除會有更多人被起訴。

當被問到特朗普（Donald Trump）或國會警察會否列入被告名單時，舍溫表示任何選項也不能排除，只要有份參與和找到合適證據，就會提出起訴，「我們正調查所有參與者，以及任何產生影響的人。」

Facebook封鎖特朗普帳戶 直至總統任期結束 【下一頁】

美國有綫新聞網絡（CNN）引述消息人士指，特朗普最近數周詢問親信關於特赦自己的事，包括白宮法律顧問西波隆（Pat Cipollone）。報道指，特朗普詢問包括特赦自己的法律條文，以及將會面對的政治後果。

《紐約時報》周四亦引述兩名消息人士指，特朗普自去年11月總統大選以來與幕僚進行對話時，也不時提到有意特赦自己。

《華盛頓郵報》早前公開一段錄音，指特朗普曾致電屬共和黨的佐治亞州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger），要求對方找出11,780張選票，令他反敗為勝。特朗普相關行徑，被質疑是干預大選結果。

美媒：蓬佩奧姆欽討論引憲法罷免特朗普 【下一頁】

責任編輯：李俊儀

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