【接種疫苗】新加坡總理社交平台上載片段 成為首位接種者 李顯龍：感覺良好

日前新加坡首批新冠肺炎疫苗已到達國內，總理李顯龍於社交平台Facebook上載接種過程的片段，以鼓勵其他國民去注射疫苗；今次注射的屬他的第一劑，並成為新加坡首位接種者，他形容現時感覺良好。

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除了影片外，68歲李顯龍於個人Facebook上載數張在醫院接受疫苗過程的相片，並道：「我們及早接種，藉以向新加坡人證明，我們對疫苗的安全性及效用抱有信心。」他表示，接種疫苗屬自願性質，但希望國民輪到自己去接種時，亦會選擇接種；又指，自己完成第一劑後，便留院接受30分鐘的觀察，是否出現副作用，他直言自己感覺良好。

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到現時為止，新加坡只批准美國輝瑞藥廠和德國BioNTech合作研發的疫苗應用，但當局表示，亦會向其他疫苗研發機構洽購疫苗，包括「莫德納疫苗」和中國「科興疫苗」，相信會有足夠數量讓全國570萬居民注射。

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責任編輯：潘曉豐