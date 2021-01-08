中國科企控「AWS」侵權 亞馬遜敗訴賠逾九千萬

美國網絡零售商亞馬遜（Amazon）於2002年開啟雲端運算服務「AWS」（Amazon Web Services），近日被北京高級人民法院判定所使用的「AWS」標誌侵權。亞馬遜不得於中國使用「AWS」標誌，並需向北京炎黃盈動科技發展有限責任公司（以下簡稱「炎黃盈動」）賠償 7,646 萬人民幣（約九千萬港元）。亞馬遜方面表示對一審判決不認同，已向最高人民法院提出上訴。

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判決書指出，亞馬遜通技術服務（北京）有限公司（以下簡稱「亞馬遜通」）和北京光環新網科技股份有限公司（以下簡稱「光環新網」）使用的「AWS」標識，無論是被控侵權行為涉及服務項目的服務目的、內容、方式、對象，還是其所涉及的銷售渠道、銷售對象，都與「炎黃盈動」的涉案註冊商標存在較為密切的聯繫，相關公眾一般認為其存在特定聯繫、容易造成混淆，因此，與「炎黃盈動」的涉案註冊商標均構成類似服務或者類似商品。

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對此，亞馬遜方面表示，Amazon Web Services (AWS) 創造了雲端服務，並早在其他公司推出類似服務之前，以AWS的名稱使其雲端服務於全球廣為人知，亞馬遜是首間公司在中國使用AWS標誌推廣雲端服務，並已持續多年。亞馬遜又稱，不認同法院的一審判決，並已向最高人民法院提出上訴。

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「炎黃盈動」於2018 年控訴「亞馬遜通」和「光環新網」未經許可擅自使用「AWS」商標，構成侵權，請求「亞馬遜通」停止在商業行為使用「AWS」或近似的商標，並索償3億人民幣。

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責任編輯：黃苑筠