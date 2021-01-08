梁芷珊兩商業戶口遭恒生取消 恒生：不能評論個別帳戶

▲ 梁芷珊昨日在社交媒體披露，名下兩個公司戶口無故被恒生銀行取消。

有才女之稱的梁芷珊在社交網站指，兩個公司帳戶被恒生銀行 （00011） 無故取消，帳戶將在一個月通知期內停止運作，批評「香港人嘅銀行唔服務香港企業」。恒生銀行回應時指不評論個別帳戶事宜；而金管局發言人亦表示，不評論個別個案。

梁芷珊昨日在Facebook發文，指收到恒生通知，兩個公司帳戶將會被取消，事前銀行並無向其索取任何資料及文件，而帳戶每日都有交易，形容「無負數、無爭佢錢、無借佢錢」。

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據上載的對話截圖顯示，恒生在信中指根據內部定期對產品、服務及銀行戶口的評估，綜合考慮到對客戶盡職審查及戶口活動的結果，決定終止向其提供戶口服務。

▲ 據對話截圖顯示，恒生銀行指決定與銀行內部定期進行的審查結果有關。（梁芷珊Facebook圖片）

梁芷珊其後在帖文補充，涉事的兩個公司戶口2019年5月啟用，有銀行職員口頭回應今次終止其戶口原因與內部審查有關。

恒生銀行發言人回應時指，恕不能評論個別帳戶的事宜，並建議客戶可就相關事宜聯繫銀行。

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編輯：趙穎妍