【晶片荒】廣汽集團回應汽車晶片短缺：部分零部件供應收到預警信息

▲ 內地車企傳晶片荒，廣汽集團回應部分車型零部件供應收到預警信息。

半導體行業持續已久的「晶片荒」蔓延至下游行業，也波及到整車廠行業。中國為全球最大電動車市場之一，近月也傳出 因汽車晶片短缺而減產的消息。據內地媒體報道，廣汽集團 （02238） 對此回應稱， 集團個別企業收到了供應商關於部分車型零部件供應將受到影響的預警信息，相關情況還在滾動確認中。廣汽集團今日升2.73%，現報價8.28元，成交額6.24億元。

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同時，廣汽與本田合資公司廣汽本田亦表示，部分車型零部件供應收到預警信息。

另外，日本經濟新聞周五（8日）報導，由於汽車晶片供應緊缺，本田汽車宣布將減少汽車產量，本月將首先削減約4000輛汽車的產量。

對於本次產能的削減，本田汽車方面表示，不會停止工廠運營。集團代表人稱，目前已獲得汽車晶片庫存。 惟報道認為，由於採購材料並將其製造成晶片的過程需要逾三個月，因此根據需求增加來調整產量是一個艱巨的任務。

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編輯：陳華