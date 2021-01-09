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【細味醺徒@iM網欄】日本甜酒- 貴釀酒，配甜品妙絕

名人薈萃 12:02 2021/01/09

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第一次接觸貴釀酒，是幾年前買了新政的「陽乃鳥」，當時它的酒還沒有那麼難買，那次買回來後，胡亂地與朋友在大閘蟹宴中分享，卻意外大獲好評，原因是它
的味道就好像法國甜酒，感覺如吃大閘蟹後喝花雕差不多。不過，這不是正確配搭方法，讀者切勿模仿。

趁佳節再嚐貴釀酒配搭
如是者，雖然我對貴釀酒有很深刻印象，但因為它偏甜，夾刺身比較膩，而我又少吃甜點，所以後來就沒有再買回來喝。早陣子正值聖誕節，在家慶祝總會吃一試聖誕甜品，就特意買了貴釀酒回來，再研究一下。「新政」現在很難買，就選了我最愛的酒造之一，黒龍酒造的貴釀酒。

貴釀酒「以酒釀酒」
先講一下貴釀酒的造法，就是在釀酒的最後階段不溝水，而是溝酒，這樣酒米的糖份會保留得更多，所以酒本身會較甜。由於是用酒釀酒，相比用水釀，成本較高，所以價格會高一些。最近，新政甚至用貴釀酒釀貴釀酒，酒價比得上高價法國白酒，還要經常斷貨。

好了，回說它的味道，黒龍這枝貴釀酒，酒精度為12%，較平常的15-17%略低，慢慢喝不會有醉意，合我心意。而它淡淡的甜度，尚可以配搭一些貝類或白身魚。當晚家中只有凍蝦及已加了甜甜的鰻魚汁的急凍鰻魚，用這枝酒配搭，凍蝦不會太膩；鰻魚汁配甜酒也很突出，剛好。與「正餐」配搭後，就來甜品，家中剛好有一些購物時送的巧克力，再加上為慶祝節日而事前買好的芝士，就來一次正宗的貴釀酒配搭！

黒龍貴釀酒

貴釀酒與巧克力是絕配！
吃了一口巧克力，再喝一口貴釀酒，很驚喜，酒的味道昇華了很多，巧克力的味道也更突出。喜歡吃甜品的朋友，不妨買一枝貴釀酒回來配搭。法國的甜酒也好喝，但甜很多，喝不完很難處理，貴釀酒配搭彈性較大，比較化算。價錢嘛，是2200日元，不用二百港元一枝。

最後提提大家，如果酒的日本酒度是負數，即是酒較甜，而這枝酒的負值是-35，有些貴釀酒再甜一些，日本酒度負值可達負40以上，「入手」前可參考這個數值。

新政「陽乃鳥」-網上圖片

作者_醺徒（應雲遊）簡介

七年前開始愛上清酒，之後酒櫃幾乎沒有再增添過紅白酒。對清酒的悟性較高，熱愛得每年總會抽時間到日本參與全國酒展，看清酒製作展覽；閒時會到日本網網購清酒，睇酒評。品評一向愛恨分明。

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撰文 : 醺徒（應雲遊）

欄名 : 細味醺徒

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