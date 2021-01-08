【新年優惠】餐廳變陣搶賀年糕點商機　蘿蔔糕年糕低至75折

▲ 不少食肆加推賀年糕點優惠，包括香港朗廷酒店米芝蓮三星中菜廳唐閣，訂購50盒以上可享75折。（香港朗廷酒店提供圖片）

農曆新年將至，疫情下或許未能外出食團年飯，不少食肆加推賀年糕點優惠，包括KiKi麵店（KiKi茶）、香港朗廷酒店米芝蓮三星中菜廳唐閣、香港JW 萬豪酒店中菜廳萬豪金殿等。

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台灣品牌「KiKi麵店（KiKi茶）」發售兩款KiKi賀年糕點券，包括KiKi台灣桂圓⿊糖年糕及KiKi台灣櫻花蝦蘿蔔糕均售118元，即日起至1月24日訂購更可享早鳥優惠108元，一套兩款的特色賀年糕點禮盒裝亦以優惠價208元發售。顧客可於即日起至2月11日期間憑券親臨品牌旗下四間姊妹店領取賀年糕點。

唐閣推出3款招牌手製賀歲年糕，包括經典口味臘味蘿蔔糕218元、傳統發財年糕198元及臘味芋頭糕218元，訂購20盒以上可享8折優惠，50盒以上可享75折優惠，並可於1月18日至2月10日換領。

萬豪金殿推出2款招牌賀年糕點，包括金箔棗皇年糕售及龍皇銀絲糕均售288元，供應期由2月4日至10日，亦有賀年送禮佳品如自家製萬豪金殿XO醬售328元、琥珀合桃售138元、原味或芝麻蝴蝶酥售168元等。

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責任編輯：朱悅瀅

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