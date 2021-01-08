【新股IPO】金融服務平台SoFi於美國借殼上市　估值高達675億

▲ SoFi全球擁有超過100萬名會員。

SoFi（Social Finance）與Facebook前副總裁Chamath Palihapitiya達成協議，以特殊目的收購公司（SPAC）形式上市，估值高達86.5億美元（674.7億港元）。

根據協議，由Facebook前高層Chamath Palihapitiya成立的空殼公司Social Capital Hedosophia將會收購SoFi。該交易預計將為SoFi提供高達24億美元（187.2億港元）的現金收益。

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Social Capital Hedosophia主要從事併購、股權交易、資產收購、股權購買、重組、資產管理及其他金融服務。

從事金融服務平台的SoFi於2011年成立，主要提供金融服務，包括貸款再融資、抵押、個人貸款、信用卡等。截至去年，公司已有超過180萬名會員進行借貸，預期今年收入為10億美元。

不過，港人較為熟悉SoFi Hong Kong，該公司提供免手續費的股票交易服務平台。

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責任編輯：謝卓榮