【三星新機爆料】韓媒揭S21系列官方售價　最平7千可入手

▲ 韓媒《ETNews》最新消息指出，今次會是三星繼 S9 之後，再度將旗艦機售價壓在 100 萬韓圓（約7,120港元）以內。

南韓手機大廠三星（Samsung）將於今月14日發表新一代旗艦手機Samsung Galaxy S21系列，據韓媒《ETNews》最新消息指出，今次會是三星繼 S9 之後，再度將旗艦機售價壓在 100 萬韓圓（約7,120港元）以內，並透露 3 款型號的官方售價。

消息指，基礎款 Galaxy S21將會售 99.9萬韓圓（約7,100港元），較 S20 韓國定價的 124.8萬韓圓（約8,900港元），約便宜 1,800 港元。S21 Plus 則會由 135.3萬韓圓（約9,630港元）調整至 119.9萬 韓圓（約 8,533 港元）。

至於頂級配置版本的 S21 Ultra 就會是 145萬韓圓（約1.03萬港元），512GB 版本售 160萬韓圓（約1.14萬港元）。

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《ETNews》指出，三星透過提早發表 S21 系列、降低售價的目的是，打擊蘋果 iPhone 12 的熱潮，推出更具有競爭力的產品；同時將有 60% 的產量會集中給最基本的 S21。

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責任編輯：張寶燕