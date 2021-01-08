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【阿里巴巴股價】阿里AI實驗室網傳已關閉 阿里：併入雲智能、新官網製作中

當炒股 15:50 2021/01/08

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內地網絡流傳阿里巴巴人工智能實驗室已經關閉，阿里巴巴最新表示，AI labs在上一輪架構變動中已經整體併入雲智能，新官網正在製作將獨立上線。

阿里巴巴 （09988） 人工智能實驗室（AI Labs）有傳已經關閉，阿里巴巴回應表示，AI Labs在上一輪架構變動中已經整體併入雲智能，新官網正在製作將獨立上線。阿里巴巴今日股價反彈，曾升2.4%，接近尾市仍升1.7%，報224.8元，成交逾57億元。

內地有網民爆料稱，阿里巴巴人工智能實驗室基本關閉，阿里官網和達摩院都刪除了阿里人工智慧實驗室的相關頁面。阿里巴巴表示，本次官網變動，是由於目前AI labs的組織成員和架構、職能均發生變化，與此前頁面的信息不符，新的部門官網正在製作中，後續會上線獨立頁面。

美國據報考慮禁止投資騰訊及阿里巴巴，但投資界認為禁令通過機會較低，請按【下一頁】

阿里又稱，AI Labs在上一輪架構變動中，已經整體併入雲智能，主要的研究方向是計算機視覺機器人，已經孵化了全息店鋪、天巡機器人等產品，由計算機視覺領域著名教授譚平帶領，天貓精靈已從實驗室獨立出來，升級為獨立事業部，由庫偉帶領。此外，AI Labs目前仍在大量招聘。

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編輯：陳健婷

香港股票 阿里巴巴－SW（09988）

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