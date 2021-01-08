【跟奶奶學烹飪@iM網欄】冬日暖身湯 椰子雪耳雞湯

小寒已過，大寒將至。乍暖還寒的冬天，時而濕凍、時而乾凍，想透過進補暖身又怕燥熱，從湯料的特性中取得平衡即可。雞湯可補身暖身，加入椰子可滋潤，這樣一煲熱辣辣、香噴噴的暖身湯。

椰子本來屬性偏涼，加入椰子水更加是清熱解暑之選，所以常用以配合雞煮湯，恰到好處。

份量不需多，椰子水有其好處也始終偏涼，由於今次買的椰子很大又靚，有一大湯碗椰子水。而我只用半隻雞，所以只半湯碗椰子水就夠了。

其餘的椰子水倒掉了，我沒有喝。手腳冰冷、懷孕初期、月事期間、脾虛腎弱、濕重、寒咳者要留意，切忌肆意飲用椰子水。在雞湯中加入，份量適中，達至中和效果即可。

湯料還有雪耳，筆者上回也提過雪耳有滋陰潤肺功效 , 故有平民燕窩之稱 。一般有兩種品種，一種較易溶化多膠質，適合做餸菜。另一種口感爽脆來自漳州，適合煲湯煲糖水，價錢較高但其實雪耳輕秤，只要數十元，已有超過十朵，而每次用一兩朵已足夠，所以值得選擇質素好一些的。

怎樣選擇雪耳，有興趣可到

木瓜雪耳羅漢果素湯



冬日暖身湯- 椰子雪耳雞湯

材料:

椰子 一個

椰子水 半湯碗

雪耳 一朵

雞 半隻

紅蘿蔔 一條

椰棗 四粒

南北杏 適量

果皮 一個

煮法:

1. 將雞洗淨、去皮、去油、汆水備用

2. 雪耳早2小時浸發、洗淨

3. 將椰子外殼刷乾淨，破開切條，椰子水留用

4. 紅蘿蔔洗淨切件

5. 椰棗、南北杏沖洗一下備用

6. 10-12碗水煲滾後先將雞放入，煲滾再放入椰子、紅蘿蔔、椰棗、南北杏

7. 煲1.5後加入椰子水及雪耳再煲30分鐘即可

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