【跟奶奶學烹飪@iM網欄】冬日暖身湯 椰子雪耳雞湯

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【國會衝突】被指煽動衝突 特朗普可被控煽動叛亂
小寒已過，大寒將至。乍暖還寒的冬天，時而濕凍、時而乾凍，想透過進補暖身又怕燥熱，從湯料的特性中取得平衡即可。雞湯可補身暖身，加入椰子可滋潤，這樣一煲熱辣辣、香噴噴的暖身湯。
椰子本來屬性偏涼，加入椰子水更加是清熱解暑之選，所以常用以配合雞煮湯，恰到好處。
份量不需多，椰子水有其好處也始終偏涼，由於今次買的椰子很大又靚，有一大湯碗椰子水。而我只用半隻雞，所以只半湯碗椰子水就夠了。
其餘的椰子水倒掉了，我沒有喝。手腳冰冷、懷孕初期、月事期間、脾虛腎弱、濕重、寒咳者要留意，切忌肆意飲用椰子水。在雞湯中加入，份量適中，達至中和效果即可。
湯料還有雪耳，筆者上回也提過雪耳有滋陰潤肺功效 , 故有平民燕窩之稱 。一般有兩種品種，一種較易溶化多膠質，適合做餸菜。另一種口感爽脆來自漳州，適合煲湯煲糖水，價錢較高但其實雪耳輕秤，只要數十元，已有超過十朵，而每次用一兩朵已足夠，所以值得選擇質素好一些的。
怎樣選擇雪耳，有興趣可到
木瓜雪耳羅漢果素湯
冬日暖身湯- 椰子雪耳雞湯
材料:
椰子 一個
椰子水 半湯碗
雪耳 一朵
雞 半隻
紅蘿蔔 一條
椰棗 四粒
南北杏 適量
果皮 一個
煮法:
1. 將雞洗淨、去皮、去油、汆水備用
2. 雪耳早2小時浸發、洗淨
3. 將椰子外殼刷乾淨，破開切條，椰子水留用
4. 紅蘿蔔洗淨切件
5. 椰棗、南北杏沖洗一下備用
6. 10-12碗水煲滾後先將雞放入，煲滾再放入椰子、紅蘿蔔、椰棗、南北杏
7. 煲1.5後加入椰子水及雪耳再煲30分鐘即可
作者_悠媽Joey（許曉彤）簡介：
做了新抱幾年，老公承傳老爺識煮識食技能，我立志要努力學習奶奶煲湯果擔心機。現在由我負責女兒的湯水，承傳媽媽的愛。
Facebook專頁：悠媽是但噏。當袐笈
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撰文 : 悠媽Joey（許曉彤）
欄名 : 跟奶奶學烹飪