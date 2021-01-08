【國會衝突】據報彭斯再唱反調 有意出席拜登就職典禮

美國副總統彭斯早前無按總統特朗普要求推翻大選結果，令外界質疑兩人關係交惡。有外媒報導彭斯有意再與特朗普唱反調，計劃出席拜登就職典禮。

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有線新聞網絡引述消息指，彭斯希望展示對新政府的支持，並確保權力得以順利移交，有意出席候任總統民主黨拜登20日的就職典禮，但目前尚正等待對方發函邀請。

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彭斯辦公室日前回應指，彭斯並無受邀請出席拜登就職典禮成為嘉賓，但彭斯新聞秘書奧馬利（Devin O'Malley）就表示，不能參加沒有收到邀請的活動。又有知情人士透露，彭斯正面對多方面壓力，不少人鼓勵他參與新政府就職典禮。



報導又寫道，若彭斯決定出席拜登就職典禮，將標誌着他繼確認大選結果與否後，再一次與特朗普之間出現重大分歧。

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