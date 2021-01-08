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【國會衝突】網民協助「起底」示威者身份　企業解僱參與衝突的員工

環球政經 18:20 2021/01/08

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在美國示威者衝入國會山莊並導致5死的騷亂後，有網民對示威者進行「起底」，有企業認出參與衝突的員工後解僱員工。美國聯邦調查局（FBI）亦呼籲市民協助辨認參與衝突的示威者，現時社交網站Twitter充滿網民「起底」的推文。

位於馬里蘭州的Navistar行銷公司宣布，正式解僱一名參與騷亂的員工，該員工被拍到佩戴公司員工卡並在國會山莊內示威。該公司的聲明提到「我們充分支持員工在和平合法的環境下實踐言論自由，任何展現危險的行為，並危害他人健康及安全的員工將不會擁有在本公司的工作機會。」

一名在鵝頭保險公司（Goosehead Insurance）工作的律師因在社交媒體上談及自己參與活動而被解僱，但該律師戴維斯（Paul Davis）表示自己表達的是「我正在嘗試進入國會山莊」，並解釋他的意圖是進入國會制止暴亂活動。鵝頭保險其後在Twitter證實戴維斯已被解僱。

【國會衝突】「十萬火急」 兩院民主黨領袖要求罷免特朗普 【下一頁

前賓夕法尼亞州眾議員薩裘恩（Rick Saccone）在Facebook上分享自己在國會山莊外的照片，薩裘恩任教的聖文森學院（Saint Vincent College）對他的行為展開調查。薩裘恩其後辭去教職，表示不想因為傳媒而影響學校環境及聲譽。

現時美國Twitter的流行推文包括有#TedCruzKilledaCop（參議員克魯茲殺了警察）及#CapitolRiots。

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撰文 : 張健兒

請願示威 保險公司 律師 賓夕法尼亞 馬里蘭 Facebook Twitter FBI

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