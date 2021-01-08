【政府工推介】中三程度加一項專業資格 機電工程署監工頂薪達27K

機電工程署請二級監工（空氣調節）頂薪達27K，屬公務員職位，要求有相關工作經驗5年、中三程度的中、英文能力，以及專業認可資格，詳細入職資格以及職責可見組圖。

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根據資料顯示，獲取錄的申請人會按公務員試用條款受聘三年。通過試用期後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

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有意申請者可於民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取申請表格[G.F.340(3/2013修訂版)]，或可從公務員事務局互聯網站下載。申請書填妥後，須於2021年1月21日或之前郵寄或送交香港九龍啟成街3號機電工程署7樓招聘及升任組。請在信封面上註明「申請二級監工（空氣調節）職位」。申請人亦可透過公務員事務局互聯網站作網上申請。

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責任編輯：翁嘉陽