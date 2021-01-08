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【國會衝突】「十萬火急」 兩院民主黨領袖要求罷免特朗普

環球政經 17:27 2021/01/08

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美國國會參眾兩院民主黨領袖均提出，要求罷免美國總統特朗普。

【國會衝突】離職潮蔓延至內閣 運輸部長教育部長確認請辭下一頁

眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）形容將特朗普趕出白宮是「十萬火急」，表示特朗普這些煽動行為，對國家民眾和民主非常危險，認為他只要仍是總統，都可能上演恐怖場面，不應讓他繼續執政。

【國會衝突】彭斯:美國最黑暗一日 強調暴力不會獲勝下一頁

她要求副總統彭斯立即引用憲法第廿五條修正案罷免特朗普，否則國會需要準備開展彈劾程序。據外媒報導，彭斯目前無意引用憲法第二十五修正案。

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民主黨參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）亦發表聲明表示，示威者闖入國會山莊，是受特朗普煽動，認為不應再讓特朗普擔任總統，要求彭斯罷免特朗普。有眾議院議員透露，民主黨國會議員正準備彈劾議案，將特朗普趕下台。

他又提到參議院糾察長斯滕格（Mike Stenger）應引咎請辭，否則當自己成為參議員多數派領袖後，會立即將他辭退。

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撰文 : 林展鋒

美國 請願示威 特朗普 舒默 彭斯 佩洛西 下台 白宮 美國民主黨 美國國會

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