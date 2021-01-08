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【機迷熱話】Switch 2020年末銷量暴增　大勝PS5

科技 15:11 2021/01/08

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日本遊戲總合情報媒體Famitsu昨（7日）公布統計數據，日本市場在2020年年末旺季期間，Switch系列主機銷量暴增，熱賣近百萬部，銷量更是PS5的18倍。

鑑於Sony的次世代主機PlayStation 5（PS5）缺貨問題嚴重，帶動競爭對手任天堂（Nintendo）Switch的日本銷售。日本遊戲總合情報媒體Famitsu昨（7日）公布統計數據，日本市場在2020年年末旺季期間，Switch系列主機銷量暴增，熱賣近百萬部，銷量更是PS5的18倍。

【機迷熱話】傳任天堂Switch Pro有望今年亮相！4K版＋晶片升級

【遊戲主機】傳Sony將停產部份PS4機型　未來主攻新世代主機

Famitsu數據顯示，由2020年11月30日至12月27日， Switch系列包括普通版Switch及小型廉價版Switch Lite，銷量高達97.5萬部，較11月66.6萬部暴增46%。而截止2020 年 12 月份，Switch在日本市場的總銷量已突破1,700萬部，其中普通版Switch約1,400萬部；Switch Lite則約300萬部。

至於一直處於缺貨狀態的Sony PS5，12月在日本銷量僅5.3萬部。Switch的銷量比PS5系列高出18倍。而據電玩雜誌Fami通資料顯示，Switch在2020年底到2021年初半個月，在日本市場的市占已破91%。

遊戲方面，12月份日本遊戲銷量的前五名，同樣由Switch平台遊戲全數拿下。其中《桃太郎電鐵～昭和平成令和也是基本款》銷量，更是連續第2個月排名首位，共售出76萬套。而第2名則由《集合啦！動物森友會》奪得，銷售量約33.1萬套；《健身環大冒險（Ring Fit Adventure）》則以20.7萬套位居第3。

【PS5】明年總出貨量有望達1,800萬部　台積電加強7nm晶片供應

責任編輯：曾曉汶

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