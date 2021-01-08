【大行報告】康師傅料去年純利錄雙位數增長 富瑞予「買入」評級目標價17.3元

富瑞發表報告稱，康師傅（00322）管理層維持2020年收入增長預測，將取得高單位數增長，純利預測將錄得雙位數增長，稱有信心達成上述目標。該行表示，對康師傅予以「買入」評級，目標價17.3元。

延伸閱讀 【宏觀中國】中科院預測今年經濟增長8.5% 首季增速16.3%呈前高後低【下一頁】

報告又指，目前康師傅未有對今年的預測發出指引，但公司相信銷售增長將會趨向正常，並認為明年上半年的即食麵業務增長，或將面對高基數的挑戰。康師傅最新漲2.39%，報13.66元，盤中曾高見13.9元。

報告表示，隨著棕櫚油的價格上升，相信康師傅未來面業務或將有加價空間，同時未來亦將持續開發新產品，尤其是高端及健康相關產品，公司也會改革其傳統渠道以促進銷售。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：溫藹紅