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【大行報告】康師傅料去年純利錄雙位數增長 富瑞予「買入」評級目標價17.3元

股樓投資 15:08 2021/01/08

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富瑞發表報告稱，康師傅（00322）管理層維持2020年收入增長預測，將取得高單位數增長，純利預測將錄得雙位數增長，稱有信心達成上述目標。該行表示，對康師傅予以「買入」評級，目標價17.3元。

延伸閱讀 【宏觀中國】中科院預測今年經濟增長8.5%　首季增速16.3%呈前高後低【下一頁

報告又指，目前康師傅未有對今年的預測發出指引，但公司相信銷售增長將會趨向正常，並認為明年上半年的即食麵業務增長，或將面對高基數的挑戰。康師傅最新漲2.39%，報13.66元，盤中曾高見13.9元。

報告表示，隨著棕櫚油的價格上升，相信康師傅未來面業務或將有加價空間，同時未來亦將持續開發新產品，尤其是高端及健康相關產品，公司也會改革其傳統渠道以促進銷售。

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撰文：溫藹紅

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