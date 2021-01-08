【國會衝突】國會警察數次拒絕增援　一名警員證實在衝突中殉職

美國示威者衝擊國會再導致一人死亡，令死亡人數上升至5人。美國國會警察（Capitol Police）表示，衝突導致一名執勤的國會警察殉職。國會警察早前否認有人殉職，但終在7日傍晚發表聲明證實消息。

殉職的警察名為席克尼克（Brian D. Sicknick），在周三（6日）被派駐國會山莊執行任務。警方的聲明指席克尼克與示威者有肢體衝突導致受傷，在返回警局時暈倒，在入院急救後不治。現時案件由哥倫比亞特區警察（DC Metropolitan Police）的兇殺組、國會警察及相關聯邦部門調查。

【國會衝突】被指煽動衝突 特朗普可被控煽動叛亂 【下一頁】

這場令全球關注的國會衝突至今已造成5人死亡，除了殉職的席克尼克外，還包括一名女示威者。女示威者為退役空軍，在無武器的情況下試圖爬入通往議事廳的破窗時被用槍擊斃。國會警察局長桑德（Steven Sund）在事發後因處理衝突不當而辭職，包括眾議院議長佩洛西（Nancy Peolosi）等人亦要求他下台。早前桑德指國會警察及其他執法者被示威者主動以鐵喉及其他武器主動攻擊，「他們（示威者）鐵了心要進入國會山莊進行破壞。」桑德說從事警察30年來從未經歷如此事件。

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但有報導指國會警察在布防方面出現重大失誤，起哄錯估示威者人數使調派的警員人數不足，使警員寡不敵眾，新聞畫面顯示一名警員隻身抵擋示威者近一分鐘才有其他同袍增援。另外國會警察拒絕與其他部門合作亦使事件惡化，華盛頓市長鮑澤（Muriel Bowser）曾在去年12月底要求國民警衛軍協助布防，在國防部答應下卻遭國會警察拒絕。而在示威者衝擊國會山莊時，司法部亦曾表示派出聯邦調查局（FBI）探員協助但遭回絕。

兩黨領袖、參眾議員、世界政要及候任拜登（Joe Biden）政府等均譴責事件，特朗普在隨後亦譴責示威者。

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