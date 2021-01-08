【2021新盤】啟德MONACO價單登場　開放式單位280呎　最平折實價596.6萬起

農曆新年前夕，向來是樓市淡季，惟仍有發展商推出全新盤，其中會德豐地產旗下的啟德MONACO率先登場，並公布首張價單，涉及80伙，設開放式至三房間隔，折實價596.6萬元起，會德豐地產主席梁志堅強調，MONACO以合理價推出市場。

MONACO首張價單，涉及80伙單位，包括14伙開放式、11伙一房、46伙兩房、以及9伙三房單位，實用面積由280平方呎起，至最大762平方呎，以最高折扣率計，即20.5%，MONACO首批單位折實價由596.6萬元起，至最貴約1,750萬元，折實呎價約20,368元至24,691元，而折實平均呎價則為22,669元。

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參照28樓C室興建，是無改動示範單位，實用面積347平方呎，連22平方呎露台，是一房連開放式廚房間隔。詳情：【下一頁】

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參照第2B座28樓B室興建，是連傢俬裝修設計的示範單位，實用面積480平方呎，連22平方呎露台，屬一房連梗廚間隔。​​​​​​​詳情：【下一頁】

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值得留意的是，MONACO地皮於2017年1月批出，原由海航集團旗下的香港國際建設，以逾55億元奪得，但其後海航財困，並於2018年3月，出售上址地皮予會德豐，當時作價63.59億元，每平方呎樓面地價約15,000元。會德豐地產常務董事黃光耀說，原定去年底推出MONACO，但疫情肆虐，影響政府審批預售樓花同意書的進度，故延至現時才推出。

他認為，即使去年疫情肆虐，惟樓價沒有大跌，二手成交量更不跌反升，可見樓市剛性需求強勁，又料疫苗面世後，疫情可望受控，而通關後，內地買家將重臨，保守估計今年整體樓價升5%至8%。

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