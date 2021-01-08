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【國會衝突】被指煽動衝突 特朗普可被控煽動叛亂

環球政經 17:02 2021/01/08

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大批特朗普支持者周三闖入國會大樓釀成衝突。被指煽動事件的美國總統特朗普有機會被控煽動叛亂。

【國會衝突】多國元首予譴責 約翰遜直斥「可恥」下一頁

目前美國司法部最少拘捕62人，華盛頓署任檢察長舍溫（Michael Sherwin）表示，正考慮以煽動叛亂、造反及暴動等罪名提出控訴。

【國會衝突】被指始作俑者 特朗普或提早下台下一頁

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被問及會否將特朗普及國會警察列入被告名單，舍溫表示當局會觀察任何關於是次行動中的人物，有足夠證據就會提出起訴。

特朗普在國會衝突前曾現身集會，並鼓勵民眾遊行到國會向聯席會議施壓。有外媒報導，白宮法律顧問西波隆（Pat Cipollone）當日曾警告特朗普這番言論，有機會面臨被起訴暴動或煽動叛亂等罪名。

有傳大選日後特朗普曾詢問關於特赦自己的事項，但未知在國會衝突前後，有否再討論相關事宜。

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撰文 : 林展鋒

特朗普 遊行集會 美國 美國司法部 白宮

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