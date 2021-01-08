【大行報告】高盛上調長和目標價至82元 指旗下港口及零售業務有改善

高盛發表報告稱，與長和（00001）交流後，了解其業務目前仍未完全恢復至疫情前水平，部分歐洲業務更因近日疫情再受影響，但近數月以來旗下的港口及零售業務有所改善。該行維持長和「買入」評級，將目標價由75元上調至82元，並將其列入為確信買入名單。

該行指出，長和旗下的港口吞吐量由去年上半年按年下跌8%，收窄至首11個月的下跌3%，而屈臣氏的零售額業由上半年的下跌11%，縮減至首11個月的跌5%。該行表示，將長和去年至2022年的核心盈利預測下調5至7%，但將2021年每股資產淨值，由113元提高至126元。長和最新跌0.35%，報56.8元。

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該行認為，長和早前宣布向西班牙電訊基建公司Cellnex出售鐵塔資產的交易，所得款項初步預期用於基礎設施系統升級、降低負債比率以及股份回購，但具體計劃未明，未來亦要向Cellnex支付鐵搭租賃開支。至於長和旗下赫斯基能源與同業Cenovus Energy的合併方案，經雙方股東同意後已獲通過。

此外，公司又與卡塔爾電訊公司Ooredoo，就合併印尼電訊業務簽署諒解備忘錄，目前長和對各項交易及合作有望完成表示樂觀。

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撰文：溫藹紅