【美國大選】Facebook封鎖特朗普帳戶 直至總統任期結束

美國大選結果塵埃落定，美國國會周三（6日）下午舉行特別聯席會議，認證總統選舉人團投票結果之際，支持美國總統特朗普的示威者闖入華盛頓國會山莊。佩洛西等民主黨人斥責美國總統特朗普煽動示威者，特朗普的社交媒體賬戶更遭到緊急封鎖。Facebook及Instagram宣布繼續凍結特朗普帳戶最少兩周，直到特朗普的總統任期結束。另外，Twitter宣佈解封特朗普的帳戶，但警告仍可能永久停用特朗普的帳戶。

特朗普選舉帖文被刪 社交媒體急封鎖賬戶 【下一頁】

Facebook行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）表示，該公司會繼續封鎖特朗普的Facebook及Instagram帳戶，更決定最少凍結其帳戶兩星期，直至總統權力於1月20日順利交接完成。朱克伯格認為在這段時間讓特朗普使用Facebook及Instagram發文，會帶來極大風險。朱克伯格更指出，Facebook決定刪除特朗普於美國國會騷亂期間的帖文，是認為涉事帖文會進一步煽動暴力。

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而特朗普的Twitter賬戶經過12小時封鎖後，終於獲得解封。特朗普周四（7日）晚上載一段影片承認拜登（Joe Biden）當選，但特朗普部分與國會騷亂相關的帖文仍然遭到刪除。Twitter發言人表示，若特朗普再次違反平台守則，包括散播煽動暴力信息，其賬戶將會遭到永久停用。

至於特朗普其餘社交平台帳戶，目前亦遭到無限期封鎖，包括遊戲影片串流平台Twitch及Snapchat的帳號。

責任編輯：郭麗明