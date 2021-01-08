【國會暴亂】Facebook封鎖特朗普帳戶 直至總統任期結束

美國總統特朗普的支持者周三闖入華盛頓國會山莊，與警員衝動而引發暴亂。特朗普被指責煽動示威者，其社交媒體賬戶當日已被緊急封鎖。Facebook及Instagram宣布，繼續凍結特朗普帳戶最少兩周，直到特朗普的總統任期結束。Twitter則於關閉12小時後解封特朗普的帳戶，但警告可能永久停用特朗普的帳戶。

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Facebook行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）表示，會繼續封鎖特朗普的Facebook及Instagram帳戶，更決定最少凍結其帳戶兩星期，直至總統權力於1月20日順利交接完成。

朱克伯格認為，在這段時間讓特朗普使用Facebook及Instagram發文，會帶來極大風險。

朱克伯格更指，Facebook決定刪除特朗普於美國國會騷亂期間的帖文，是認為涉事帖文會進一步煽動暴力。

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特朗普的Twitter賬戶經過12小時封鎖後，終於獲得解封。

特朗普周四（7日）晚上載一段影片承認拜登（Joe Biden）當選，但特朗普部分與國會騷亂相關的帖文仍然遭到刪除。

Twitter發言人表示，若特朗普再次違反平台守則，包括散播煽動暴力信息，其賬戶將會遭到永久停用。

特朗普其餘社交平台帳戶亦遭到無限期封鎖，包括遊戲影片串流平台Twitch及Snapchat的帳號。

責任編輯：郭麗明