【美國大選】彭斯想去拜登就職典禮 等對方正式邀請

美國大選結果塵埃落定,美國國會經點票後正式確認拜登有足夠的選舉人票,拜登當選下屆美國總統。美媒引述消息人士指,美國副總統彭斯有意出席拜登的總統就職典禮,但希望獲得拜登團隊邀請出席。

【美國大選】彭斯據報拒絕引用憲法修正案罷免特朗普 【下一頁】

【美國大選】佩洛西逼彭斯引憲法罷免特朗普 否則再彈劾 【下一頁】

美國國會周三召開聯席會議確認美國大選結果,美國國會正式確認拜登(Joe Biden)有足夠的選舉人票,拜登當選下屆美國總統。拜登按計劃將於本月20日舉行總統就職典禮,正式入主白宮。

美國有綫新聞網絡(CNN)引述消息人士指,彭斯(Mike Pence)目前計劃出席拜登的就職典禮。CNN更引述另一名消息人士指,身邊的人一直向彭斯施壓,敦促彭斯出席典禮。

【美國大選】特朗普承認拜登當選 譴責衝擊國會示威者 【下一頁】

報道指,雖然彭斯有意出席總統就職典禮,但傾向在獲正式邀請的情況下出席。彭斯副總統辦公室周四表示,目前未有人詢問彭斯會否出席拜登的就職典禮。

彭斯的副新聞秘書奧馬利(Devin O'Malley)更於社交媒體表示:

你不能在未收到邀請下出席某些場合。

(You can’t attend something you haven’t received an invitation to....)