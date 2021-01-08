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【拜登就職】彭斯想去就職典禮 等待拜登正式邀請

環球政治 15:25 2021/01/08

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美媒引述消息人士指，美國副總統彭斯有意出席拜登的總統就職典禮。

美國大選結果塵埃落定，美國國會經點票後正式確認拜登有足夠的選舉人票，拜登當選下屆美國總統。美媒引述消息人士指，美國副總統彭斯有意出席拜登的總統就職典禮，但希望獲得拜登團隊邀請出席。

【美國大選】彭斯據報拒絕引用憲法修正案罷免特朗普 【下一頁】

【美國大選】佩洛西逼彭斯引憲法罷免特朗普 否則再彈劾 【下一頁】

美國國會周三召開聯席會議確認美國大選結果，美國國會正式確認拜登（Joe Biden）有足夠的選舉人票，拜登當選下屆美國總統。拜登按計劃將於本月20日舉行總統就職典禮，正式入主白宮。

美國有綫新聞網絡（CNN）引述消息人士指，彭斯（Mike Pence）目前計劃出席拜登的就職典禮。CNN更引述另一名消息人士指，身邊的人一直向彭斯施壓，敦促彭斯出席典禮。

【美國大選】特朗普承認拜登當選 譴責衝擊國會示威者 【下一頁】

報道指，雖然彭斯有意出席總統就職典禮，但傾向在獲正式邀請的情況下出席。彭斯副總統辦公室周四表示，目前未有人詢問彭斯會否出席拜登的就職典禮。

彭斯的副新聞秘書奧馬利（Devin O'Malley）更於社交媒體表示：

你不能在未收到邀請下出席某些場合。

（You can’t attend something you haven’t received an invitation to....）

國會總統就職典禮聯合委員會發言人華爾茨（Paige Waltz）表示，卸任總統及副總統從來不會獲正式邀請出席就職典禮，又指特朗普（Donald Trump）及彭斯均未向委員會確認會否出席。

CNN引述委員消息人士指，委員會通常不會正式邀請卸任總統及副總統出席，是因為上述程序通常會由下級職員進行協調。

責任編輯：鄭錦玲

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