新世界推動ESG發展　成全球首家發展商　發可持續發展掛鉤美元債券

近年，愈來愈多企業重視ESG發展，簡單來說，企業賺錢的同時，要兼顧社會責任，放棄以往「股東利益最大化」的原則，而這亦獲多家美國巨企認同及響應。作為香港龍頭發展商之一，新世界發展（00017）過去主動及推動有關發展，及至近期，更成為全球首家發展商發行可持續發展掛鉤的美元債券，該債券年期為10年，涉資2億美金。

新世界表示，這批債券年息率為3.75%，約八成認購來自國際ESG投資者，並獲得6倍的超額認購，最終定價為T+275個基點，代表新發行溢價為負5個基點，成為集團至今以美元計價的公開發行債券中，收益率最低之債券。而債券集資所得，將用於實現集團可持續發展的長遠措施及用作其他一般企業用途。

新世界發展執行副主席兼行政總裁鄭志剛說：「企業必須及時採取行動對抗氣候變化。隨着新世界積極拓展粵港澳大灣區，我們亦將為下一代創造一個更潔淨的未來出一分力。我們很榮幸宣布全球首批由發展商發行的可持續發展掛鉤美元債券，以及我們在大灣區的出租物業採用100%可再生能源的目標。我們期待更多發展商勇於踏出重要一步以減低碳排放，並與所有持份者創造共享價值及攜手保護環境。」

新世界承諾，於2025/26財政年度完結前，位於大灣區的出租物業，會採用100%可再生能源，並委託第三方認證機構每年就上述目標的表現進行評估，並於年報內披露，直到2031年債券到期為止。若未能達標，新世界將於2027年起直至債券到期為止，每年購入相等於債券年息率25個基點的碳抵銷額度。

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