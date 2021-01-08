  • 9°C
香港時間 : 2021108日 (五) 16:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【國會衝突】轟警雙重標準 拜登: 有需要改革警隊

環球政經 16:00 2021/01/08

分享：

候任美國總統拜登在國會衝突發生一日後，再次批評特朗普一手造成是次事件，形容示威者是「本土恐怖分子」，又抨擊警方相比去年種族示威，對闖入國會人士採取較寬鬆的應對手段，認為有必要改革警隊制度。

【美國大選】 國會完成確認程序 拜登成美國第46任總統下一頁

拜登當地時間周四在特拉華州的競選過渡工作總部，再次評論日前發生的國會衝突。他形容闖入國會示威者的行為並非表達不同意見，而是一片混亂，並以「本土恐怖分子」來形容他們。他又將事件發生歸咎於特朗普過去四年的管制，他形容特朗普損害美國民主憲法及法治，全面破壞美國民主制度，才會累積成該等攻擊行為。

【國會衝突】彭斯:美國最黑暗一日 強調暴力不會獲勝下一頁

拜登又表示，從事件中見到警方以雙重標準執法。他重提去年的美國發生的種族示威浪潮，批評警方對闖入國會的人士採取較寬鬆的手段，他形容若果闖入國會的是種族示威浪潮的示威者，待遇可能有天壤之別，認為有必要進行警隊改革。

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

撰文 : 林展鋒

美國 請願示威 特朗普 拜登

上一篇文章

【大行點睇】潤啤破頂　花旗料首季錄可觀增長　為該行中國必須消費品行業首選

下一篇文章

【藝文日常晴見@iM網欄】每個「人」都是藝術家，包括「人工智能」？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【大行點睇】反壟斷監管困擾　最壞情況阿里巴巴值幾錢？　高盛指至少值呢個價
【大行點睇】反壟斷監管困擾　最壞情況阿里巴巴值幾錢？　高盛指至少值呢個價
【樓市故事】上車客睇樓大半年 多次錯失入市良機 遇上葵涌半山盤下決心置業 成功鋤價9.7%做業主
【樓市故事】上車客睇樓大半年 多次錯失入市良機 遇上葵涌半山盤下決心置業 成功鋤價9.7%做業主
【樓市故事】 90後女生廿萬首期購天水圍居屋樓花 看淡後市寧沽樓搬回「娘家」 持貨2年帳面大賺逾200萬元
【樓市故事】 90後女生廿萬首期購天水圍居屋樓花 看淡後市寧沽樓搬回「娘家」 持貨2年帳面大賺逾200萬元
【失業良方】 「特別愛增值」計劃 450項課程任揀 津貼上限 5,800元
【失業良方】 「特別愛增值」計劃 450項課程任揀 津貼上限 5,800元
【筍價屋苑】元朗低密度屋苑3房套連埋兩個車位 樓價只係603萬 家庭客睇樓一次即入市
【筍價屋苑】元朗低密度屋苑3房套連埋兩個車位 樓價只係603萬 家庭客睇樓一次即入市
【公屋富戶】公屋居民被揭瞞報逾千萬資產　被判監14天
【公屋富戶】公屋居民被揭瞞報逾千萬資產　被判監14天