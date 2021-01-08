【國會衝突】轟警雙重標準 拜登: 有需要改革警隊

候任美國總統拜登在國會衝突發生一日後，再次批評特朗普一手造成是次事件，形容示威者是「本土恐怖分子」，又抨擊警方相比去年種族示威，對闖入國會人士採取較寬鬆的應對手段，認為有必要改革警隊制度。

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拜登當地時間周四在特拉華州的競選過渡工作總部，再次評論日前發生的國會衝突。他形容闖入國會示威者的行為並非表達不同意見，而是一片混亂，並以「本土恐怖分子」來形容他們。他又將事件發生歸咎於特朗普過去四年的管制，他形容特朗普損害美國民主憲法及法治，全面破壞美國民主制度，才會累積成該等攻擊行為。

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拜登又表示，從事件中見到警方以雙重標準執法。他重提去年的美國發生的種族示威浪潮，批評警方對闖入國會的人士採取較寬鬆的手段，他形容若果闖入國會的是種族示威浪潮的示威者，待遇可能有天壤之別，認為有必要進行警隊改革。

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