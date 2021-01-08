【航空界股王】美蘭空港百億市值遭追賠70億　新加坡GIC投資公司興訟與中證監有關？

▲ 美蘭空港在2019年9月29日曾訂立新H股認購協議，以每股4.69元向Aero Infrastructure Fund全資擁有的HOPU Investment 配售2億股新H股，淨籌約9.3億元。

熱炒海南自貿區概念，美蘭空港 （00357） 2020年股價累升6.4倍，成為去年航空界逆市奇葩股王。不過，美蘭空港新一年即惹是非，美蘭空港周二（5日）發表公告，遭新加坡投資公司GIC、厚樸（HOPU）投資的Aero Infrastructure 在香港國際仲裁中心提起仲裁。

Aero Infrastructure指控美蘭空港違反認購協議，要求美蘭空港巨額賠償接近70億元費用，佔美蘭空港現時市值約68.4%。

美蘭空港半年少賺71%，股價年內仍升逾7.5倍，詳情請看﹕【下一頁】

美蘭空港主要經營海南省海口市美蘭國際機場內航空及非航空業務，旗下機場為內地首間擁有離島免稅店的機場。

與Aero Infrastructure的恩怨，則事緣美蘭空港在2019年9月訂立新H股認購協議，向Aero Infrastructure發行2億股新H股，相當於美蘭空港已擴大後股本22.84%、H股股本46.85%。美蘭空港當時擬以每股4.69元發行，淨籌約9.3億元，較當時股價折讓8.4%。

要求發行新股但未獲中證監批准

美蘭空港早在2017年7月10日就新H股發行向中證監提交申請，惟中證監經過兩年多仍未批准有關申請。

美蘭空港於去年2月舉行股東特別大會表決，同意延長發行新H股限期至同年6月25日。

最終美蘭空港發行新股不了了之，眼見美蘭空港去年股價急升，Aero Infrastructure今年出手，向美蘭空港主張兩個賠償方案，第一個方案以認購價和美蘭空港本應發行認購H股當天（2020年7月9日）H股市場價的差價來計算，賠償額為58.32億美元。第二個方案以認購價和仲裁通知日期（2020年12月23日）H股市場價的差價來計算，賠償額為69.62億元。

美蘭空港否認相關指控，並指去年8月公告，公司未能在最後期限（2020年6月25日）達成先決條件，有關新H股認購協議已自動終止，不認為違反認購協議。

美蘭空港續指，將透過仲裁律師提出抗辯，並會研究是否有需要提出仲裁請求或提起相關訴訟。現時仲裁庭仍未組庭，仲裁亦未有具體的開庭審理時間表。

美蘭空港（曾分別更名為瑞港國際機構集團、海航基礎股份有限公司）於2002年香港上市。

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編輯﹕賴奕羚