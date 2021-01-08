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【台積電TSMC】台積電市值突破6000億美元超越阿里巴巴　去年營收續創新高

股市 14:01 2021/01/08

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今年開局不夠一週，台積電ADR股價已升超過11%。

台積電（美：TSM，台：2330） 近期走勢強勁，台積電ADR股價昨晚再升半成，收報121.43美元，市值突破6000億美元，超越阿里巴巴 （09988） ，成全球市值第9大上市公司。

今年股市開局不夠一週，台積電ADR股價已升超過11%。根據彭博資料，截至昨晚美股收市，台積電市值達到6297億美元，已超越阿里巴巴的6100多億美元市值。值得一提，目前全球十大市值最高的股份中，台積電升幅僅次於Tesla（美：TSLA），Tesla今年累升15.6%。

台積電預計今日公布去年12月營收，合併營收為1173.65億元（新台幣‧下同），按月減6%，但按年增13.6%，累計去年合併營收為1.33萬億元，按年增25.2%。，仍創歷史新高。

外界普遍繼續看好台積電。分析認為﹐台積電第一季營運將淡季不淡，可望較上季持平，受關注的訂單包括為蘋果以5奈米代工生產Silicon的M1 CPU，還有聯發科（台：2454）、超微等主要客戶訂單。

相關文章：【台積電TSMC】台積電削減大客折扣　大摩調升目標價逾一成

【台積電TSMC】台積電應日本政府邀請　傳於東京建合資封裝測試廠

【台積電TSMC】台積電股價破頂　外媒料上季資本開支達破紀綠200億美元

編輯：吳敏芳

台積電（美：TSM） 美股 台積電 ADR 阿里巴巴

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