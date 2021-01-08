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【國會衝突】離職潮蔓延至內閣 運輸部長教育部長確認請辭

環球政經 15:03 2021/01/08

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國會衝突發生後，多名白宮官員相繼辭職。美國運輸部長趙小蘭 (Elaine Chao)及教育部長德沃斯 (Betsy DeVos)已確認請辭，為首兩位辭職的特朗普內閣官員。

【國會衝突】白宮現離職潮 另有多名幕僚正考慮請辭下一頁

本身是參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）妻子的趙小蘭，為衝突發生後首名內閣官員，亦是最高級的請辭官員。趙小蘭發表聲明指，對國會山莊發生的混亂衝突深感困惑，難以置諸不理，認為事件本來可以避免，最終卻令國家受到傷害。

【國會衝突】多國元首予譴責 約翰遜直斥「可恥」下一頁

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有外媒引述白宮官員指，趙小蘭對特朗普處理事件的反應感到震驚，認為需要時間消化，與丈夫麥康奈爾及運輸部官員商討後決定辭職。而趙小蘭事前未有向特朗普交代辭職一事，僅知會白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）。趙小蘭任期將至下星期一。

另外教育部長德沃斯亦宣布已向特朗普遞交辭職信，將於本周五生效。

外媒引述辭職信內容，德沃斯表示任期完結本應慶祝政府代表美國人民取得的諸多成就，但現在卻要清理示威者造成的混亂。她又指示威者的暴力行為完全無法接受，認為特朗普明顯包容示威者的所作所為，成為她辭職的導火綫。

白宮至今未有回應兩人提出的辭呈。從國會衝突發生至今，多名白宮官員包括第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump） 的幕僚長格里沙姆（Stephanie Grisham）、白宮副發言人馬修斯（Sarah Matthews）及白宮社交秘書尼切塔（Rickie Niceta）等請辭，據悉有多個官員正考慮請辭。

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撰文 : 林展鋒

美國 請願示威 特朗普 麥康奈爾 趙小蘭 白宮

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