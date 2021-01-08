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【國會衝突】 首度承認拜登勝選 特朗普重申將確保權力順利移交

環球政經 15:33 2021/01/08

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美國總統特朗普回應國會衝突，表示對事件感到憤慨，參與者必會付出代價。他又首次承認拜登在大選中勝出，重申會確保權力順利交替至拜登政府。

【美國大選】 國會完成確認程序 拜登成美國第46任總統下一頁

特朗普在社交媒體帳戶解禁後，首次發表錄像講話回應當地周三發生的國會衝突。影片全長超過兩分半鐘，特朗普強調美國一直是有法治和秩序的國家，形容自己如所有美國人一樣，對國會激烈的惡劣攻擊，一切暴力違法的行為感到憤怒，並對有份參與是次暴力破壞的示威者表示，行為並不代表美國，所有破壞法律的人必會付出代價。

【國會衝突】彭斯:美國最黑暗一日 強調暴力不會獲勝下一頁

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他又重申，新一屆政府的宣誓儀式將如期在20日進行。他承諾會確保權力順利有序移交到拜登政府手上。

特朗普被指搧動支持者於當地時間星期三闖入國會山莊，阻撓確認大選選舉人票程序，結果支持者與警察爆發激烈衝突，造成4死最少62人被捕。

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撰文 : 林展鋒

美國 選舉 請願示威 特朗普 拜登

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