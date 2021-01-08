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蘋果App Store創單日紀錄　遊戲App最吸金

科技 13:53 2021/01/08

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蘋果雖尚未推出串流遊戲，但已在Apple Arcade推出按月訂閱使用模式，讓玩家享受平台內的獨家遊戲作品。

由於疫情阻礙，不論旅行或本地娛樂都難以如常進行，不少人都轉往線上，尋找不同的線上娛樂服務，如線上串流平台及線上遊戲等。

蘋果疫下營收不減反增　Tim Cook 2020年加薪近3成

蘋果表示，在2020年聖誕夜至跨年期間，用戶在App Store消費的交易金額累積達18億美元（約港幣139.55億元），而2021年元旦日更創下單日消費金額超過5.4億美元（約港幣41.87億元）的紀錄。在App Store眾多分類之中，最多人消費的項目為遊戲App。CNBC分析指，這顯示蘋果的iOS平台已成為不少開發者選擇打造遊戲內容的環境。

吸客以月費訂閱　獨家遊戲增黏著度

蘋果為配合iPhone使用需求，於2008年正式啟用App Store。隨著不同產品的普及，App Store已為iPhone、iPad、Apple Watch及Apple TV等裝置提供不同的應用程式（App），讓使用者更容易找到合適App。

現時，雖然蘋果尚未推出串流遊戲，但蘋果亦已在Apple Arcade推出按月訂閱使用模式，並與遊戲製作人或開發商合作，於平台推出獨家遊戲作品，吸引更多玩家參與訂閱，推動iOS平台的遊戲數量增加。另外，蘋果也透過全新Apple NEWS+服務打造全新內容閱讀體驗，並且以此與新聞、雜誌媒體業者維持合作，以達成維持彼此互利效益。從原本iTunes服務衍生的Apple Books、Apple Podcasts，均有助蘋果提高客戶對服務的黏著度。

去年推健身課程　以硬件完善體驗

去年底，蘋果更於美國及加拿大等地推出訂閱健身課程服務Fitness+，是蘋果首個硬件配合軟件服務的全新商業模式。透過按月付費訂閱課程，使用者可配戴著Apple Watch進行健身，同時也能帶動更多蘋果產品如iPhone、Apple TV，以及關聯周邊配件銷售。

為進一步推廣旗下軟體服務，蘋果在去年已推出名為Apple One的合併訂閱方案，讓使用者能以月費相對更划算的方案，同時訂閱Apple Music、Apple TV+、Apple NEWS+、Apple Arcade或Fitness+，甚至額外提供儲存容量更大的iCloud服務，吸引更多人訂閱。

責任編輯：楊匡然

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