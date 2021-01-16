【都市診療室】Home Offce新常態（上）

在疫情猖獗下，不少上班一族都改為在家工作。開始可能輕鬆，不用趕交通，每天遲一點起床，但日子久了，問題卻漸浮現。很多人因適應不了長期在家工作，開始出現焦慮，沮喪和孤獨等負面情緒，其原因大致可歸納為以下三類：

一、工作形式改變 很多公事，比如文件簽注、客戶跟進等，非遠程工作能取代。加上並非人人都具備專業網絡知識，當家中網絡不穩定時，在沒IT部門支援下，需大費周章來處理之餘，更可能被誤解為塞責的藉口，面對一大堆處理不來的問題，定然會引發焦慮。

二、無止境工作壓力 長期在家工作，當生活和工作在同一個場景，住所被喧染了辦公室的壓力氛圍，加上即時傳訊工具的方便，令工作時間逐漸變得模糊，打工仔在沒有放工和放假的盼望下，會逐漸對工作失去動力。

三、疏離和孤獨 現代社交媒體盛行，很多人如果不用上班，可能很少需要和別人交談。在家雖然較舒服和方便，卻少了向同事吐苦水和抒發壓力的機會。即使家人願意聆聽，亦往往缺乏同事間知悉當中來龍去脈的那份默契，增加工作的疏離和孤獨感。

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