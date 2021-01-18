【一家四口 離家出走】馬漪楠：移居沖繩勇敢追夢

很多人說沖繩是不少日本本島城市人南下來追夢的地方，我們起初也不覺，直至遇到奈緒美小姐。

生於群馬縣的奈緒美小姐自小弱聽，但卻因此擁有驚人的第六感，比平常人更能體會到別人的情緒和能量，亦喜愛把自己的靈感畫進畫裏。父母知道她有這方面的天賦，但又擔心她將來搵不到食，所以自小便悉心栽培奈緒美小姐。

作為長女，她亦乖乖聽從父母的意願，考入於日本知名大學－早稻田大學的心理學系。畢業後，順理成章到了東京的美資和歐資金融機構工作，負責撰寫研究報告，一做便十年。

本來可以日復日下去，為甚麼突然決定辭去高薪厚職？原來，不斷做自己不大喜歡的工作，令奈緒美小姐的身體出現毛病，2007年更因此入院做手術，手術完畢，她決定辭職，大膽地一個女仔搬到沖繩過新生活。

「難道我的人生就是為了工作？」病癒後的奈緒美小姐希望可以從此為自己而活。為甚麼選擇沖繩？她直言，沖繩人民和藹可親，真摯熱誠，而且天氣和暖，有陽光和海灘，令本身來自群馬縣的她非常喜愛。

自從移居到沖繩，她有更多獨處時間靈修和冥想。冥想幫助她的內心安靜下來，亦給予她創作靈感。她直言，她的所有畫作都是冥想時看到的漂亮影像，她只是照着自己在冥想時所看到的東西，一五一十地畫出來。

要對自己有信心

奈緒美小姐的創作不止在畫紙上，1998年時亦曾到美國洛杉磯學習美術設計。除此以外，她也熱愛大型創作如壁畫等。

和其他藝術家不同，奈緒美小姐不覺得畫作是用來表達自己的喜怒哀樂，而是用來帶領人們看到新的信息，幫助人們在靈性上提升的（Spiritual Ascendance）。

亦因為這樣，她積極用不同的藝術媒體去宣揚這些積極信息。例如，數碼藝術品正正適合生活急速，常用手提電話和電腦的現代人，小型畫紙畫布創作適合喜歡收藏藝術品的文化人，而壁畫則可以喚起整個社區對藝術的敏感，和提升社區的美善能量。

奈緒美小姐說，在日本，做自己喜歡的事並不容易。特別是女孩子，大部分都被教育到要順從，跟隨傳統和長輩。但身為過來人，她希望想追夢的人要對自己有信心，因為沒有人比你自己更清楚自己。「做人如果沒有夢想，跟鹹魚有甚麼分別？」奈緒美小姐應該很認同這句話。