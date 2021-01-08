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【國會暴亂】彭斯據報拒引憲法修正案罷免特朗普

環球政治 14:38 2021/01/08

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彭斯據報仍拒絕引用美國第25修正案罷免特朗普。

美國大選結果塵埃落定，美國國會周三（6日）下午舉行特別聯席會議，認證總統選舉人團投票結果之際，支持美國總統特朗普的示威者闖入華盛頓國會山莊。美國眾議院議長佩洛西等多方要求彭斯罷免特朗普，但彭斯據報仍拒絕引用美國第25修正案罷免特朗普。

【美國大選】佩洛西逼彭斯引憲法罷免特朗普 否則再彈劾 【下一頁】

【美國大選】美媒：蓬佩奧姆欽討論引憲法罷免特朗普 【下一頁】

《Business Insider》引述兩名彭斯（Mike Pence）的顧問指，彭斯雖然一直面對兩黨施壓，但彭斯本人反對引用美國第25修正案罷免特朗普（Donald Trump）。《Business Insider》更引述與彭斯關係密切的共和黨人指，彭斯無意取代特朗普。

特朗普被指煽動示威者衝擊國會山莊，佩洛西周四（7日）要求彭斯引用美國憲法第25修正案，免除特朗普總統職務。她更警告彭斯如拒絕採取行動，特朗普將面臨國會的第二次彈劾。

【美國大選】特朗普承認拜登當選 譴責衝擊國會示威者 【下一頁】

報道指彭斯及團隊一直加緊工作，盡量避免與民主黨人就罷免一事攤牌。據悉，彭斯憂慮如特朗普遭到彈劾，恐令國家更加混亂及陷入黨派分歧，更恐危及彭斯角逐下屆美國總統大選的政治抱負。

彭斯的兩名顧問更表示，彭斯及團隊避免在目前的敏感時刻表露其政治野心，因此目前根本無法考慮引用美國第25修正案罷免特朗普。

責任編輯：鄭錦玲

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