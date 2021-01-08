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【好想去日本】AEON家樂坊設期間限定店　日本直送水果食材化妝品迎新春

商業 14:00 2021/01/08

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AEON於今日（8日）起至2月21日，於家樂坊開設期間限定店（Pop-up Store）。（AEON facebook圖片）

疫情下無法去日本旅行，加上農曆新年將至，相信不少人都想買日本產品送禮。AEON於今日（8日）起至2月21日，於家樂坊開設期間限定店（Pop-up Store），主打各款日本水果、急凍食材、蛋糕、零食、飲品、化妝品、玩具等。

【好想去日本】日本產食材支援店辦「日全食」活動　夥Openrice及戶戶送推廣日菜

【消費優惠】Klook賀年禮盒糕點優惠55折起　辦Staycation大獎隨時贏1晚住宿

精選優惠包括日本王林蘋果49.9元4個、日本草莓小姐士多啤梨89.9元、日本味噌味鯖魚或水煮鯖魚40元3件、人氣手信卡樂B北海道薯條三兄弟85元、CANMAKE福袋每套99元、自由高達1,949元（原價2,949元）等。

日本產品又豈止於期間限定店才能買到。AEON STYLE康怡、黃埔、AEON荃灣店帶來MARCHEVON新推出的2款期間限定香皂，包括寓意迎接健康與幸福之時的「初日の出」及寓意祝願重要的人幸福的「おめでとう」，每款售49.9元限售288件，

AEON家樂坊期間限定店
地址：九龍旺角登打士街56號家樂坊地下B號舖及一樓全層
營業日期：1月8日至2月21日
營業時間：12pm至10pm

【麥當勞】麥當勞新推DOUBLE招財牛堡　惠顧食品加$48可換Hello Kitty招財籃

責任編輯：朱悅瀅

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