【好想去日本】AEON家樂坊設期間限定店　日本直送水果食材化妝品迎新春

▲ AEON於今日（8日）起至2月21日，於家樂坊開設期間限定店（Pop-up Store）。（AEON facebook圖片）

疫情下無法去日本旅行，加上農曆新年將至，相信不少人都想買日本產品送禮。AEON於今日（8日）起至2月21日，於家樂坊開設期間限定店（Pop-up Store），主打各款日本水果、急凍食材、蛋糕、零食、飲品、化妝品、玩具等。

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精選優惠包括日本王林蘋果49.9元4個、日本草莓小姐士多啤梨89.9元、日本味噌味鯖魚或水煮鯖魚40元3件、人氣手信卡樂B北海道薯條三兄弟85元、CANMAKE福袋每套99元、自由高達1,949元（原價2,949元）等。

日本產品又豈止於期間限定店才能買到。AEON STYLE康怡、黃埔、AEON荃灣店帶來MARCHEVON新推出的2款期間限定香皂，包括寓意迎接健康與幸福之時的「初日の出」及寓意祝願重要的人幸福的「おめでとう」，每款售49.9元限售288件，

AEON家樂坊期間限定店

地址：九龍旺角登打士街56號家樂坊地下B號舖及一樓全層

營業日期：1月8日至2月21日

營業時間：12pm至10pm

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責任編輯：朱悅瀅

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