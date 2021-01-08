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【Apple Car】現代汽車證實　正與蘋果商討開發電動車合作方案

科技 14:01 2021/01/08

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近日再有外媒消息踢爆，蘋果與現代汽車（Hyundai Motor）正洽談合作，共同研發自駕電動車。

蘋果（Apple）一直積極研發自家電動車產品，早前就傳出該公司最快會在2024年生產Apple Car電動車，並搭載獨家的特殊電池技術。近日再有外媒消息踢爆，蘋果與現代汽車（Hyundai Motor）正洽談合作，共同研發自駕電動車。

英汽車銷量跌近3成　電動車逆市增加

【Tesla】今年交付50萬輛車可望達標？馬斯克：員工要全力以赴

據南韓媒體Korea Economic Daily報道，蘋果正與現代汽車討論合作方案，共同推出Apple Car，當中包括生產電動車以及電池開發。報道指，現代汽車內部已經商討完畢，若有機會將會全力促成是次合作。Korea Economic Daily預計，合作地點將會設在現代汽車或其旗下起亞汽車（KIA）位於美國的工廠，而Apple Car電動車將會在2027年上市。

美國媒體CNBC其後獲得現代汽車回覆，證實雙方正在商討。現代汽車發言人指，知道道蘋果正在跟世界上許多汽車製造商討論合作，現代汽車也是其中一間。而目前雙方仍處於初步討論階段，還沒有具體結論。蘋果則拒絕作出評論。

【電動車】傳Apple Car最快在2024年生產　將搭載特殊電池技術

責任編輯：曾曉汶

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