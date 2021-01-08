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【A股布局】資金集中少數股份極度分化　個股跌多升少是股市凶兆？

股樓投資 16:53 2021/01/08

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目前A股處於近年高位，尤其滬深300指數一度升穿5500點，升穿2015年「大時代」的高位，可謂牛市十足。

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不過，近日內地媒體多次提及資金的「抱團」行為，導致市場表現極度分化，個別公司估值更是高不可攀，形成股價愈升，資金流向愈集中的惡化循環。

國盛證券指出，今年開局以來，市場上的個股跌多漲少，在全市4,115隻股份中，近四日下跌的個股分別為1,100隻、2,385隻、2,980隻和3,296隻，佔比高達26.7%、57.9%、72.4%和80.1%，反映不同板塊的表現相當分化，而且從市寬角度，也不健康。

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該行以2018年的年初升浪作參考，同樣有類似的分化狀況，當時升浪維持21個交易日，上證指數累計上升8.6%，市值在3,000億元人民幣的個股同期升幅12%，惟市值低於100億元人民幣的個股，平均漲幅不到1%。結果，大市掉頭回落，在短短10個交易日下跌12%。

至於今年的抱團現象，是否大市即將見頂的先兆，看來大家需要嚴陣以待。

【延伸閱讀】大行報告：渣打預期外資大舉入中國　規模過萬億破歷史新高，請看【見下頁

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記者：林衛
見頂 中國 滬深300指數 A股

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