【宏觀中國】中科院預測今年經濟增長8.5%　首季增速16.3%呈前高後低

中科院在周四（8日）發布最新經濟預測，2021年全年GDP增速為8.5%左右，走勢將呈前高後低。

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據預測數據，由於基數較低的關係，第一季增速可達到16.3%，其餘第二、三、四季增速，分別為7.3%、6.3%及5.9%，反映中國經濟穩步回升。

在2020年受累於疫情，最終消費拉低GDP增長2.5個百分點，但隨着居民消費意欲隨季度增強，去年第三季已拉高GDP增長1.7個百分點。該院預計，2021年最終消費將出現恢復性增長，同比名義增速在10.7至11.7%之間，成為經濟增長的主要動力。

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預測數據又顯示，2021年消費、投資和淨出口對GDP增速的拉動分別為4.9、3.3和0.3個百分點。同時，2021年固定資產投資增速將繼續加快，全年增速為7%左右。

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記者：林衛