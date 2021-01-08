  • 9°C
香港時間 : 2021108日 (五) 21:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行點睇】押注5G增長勢頭　瑞銀薦台積電等13隻可受惠股份

股樓投資 21:00 2021/01/08

分享：

去年年初，市場憧憬的5G超級周期（supercycle）因一場新冠疫情而終止，但隨著5G手機不斷推出，瑞銀（UBS）認為，5G的增長勢頭將於今年復甦，並帶動一眾電子元件製造商、電訊營運商以及互聯網企業股價上漲。

以Nicolas Gaudois為首的瑞銀分析師認為，2021年至2025年期間，5G將會推動智能手機收入增加9%，主要是來自於手機單價。同一時間內，元件供應廠商營收有望藉助5G增加5%，當中射頻半導體行業營收升幅有望高達24%。

該團隊預計，去年5G智能手機銷量為2.46億部，佔全年智能手機總銷量的19%；明年則預期銷售4.42億部，到2025年更大幅增長至11億部，屆時5G手機佔整體智能手機銷量預期可高達8成。

瑞銀認為以下公司有望受惠於5G趨勢，並給予「買入」評級

電子元件製造商：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

電訊營運商：

    點擊圖片放大

科網股：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

https://www.barrons.com/articles/momentum-in-5g-is-picking-up-in-2021-these-stocks-stand-to-benefit-51610037465

撰文 : 李勝男

台積電 5G 受惠股 瑞銀

上一篇文章

巴西將購1億劑科興疫苗 最快1月20日開始接種

下一篇文章

【網民熱話】「師奶」坐的士嫌貴想跳車 豪氣司機不收錢原路折返
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市故事】上車客睇樓大半年 多次錯失入市良機 遇上葵涌半山盤下決心置業 成功鋤價9.7%做業主
【樓市故事】上車客睇樓大半年 多次錯失入市良機 遇上葵涌半山盤下決心置業 成功鋤價9.7%做業主
【大行點睇】反壟斷監管困擾　最壞情況阿里巴巴值幾錢？　高盛指至少值呢個價
【大行點睇】反壟斷監管困擾　最壞情況阿里巴巴值幾錢？　高盛指至少值呢個價
【筍價屋苑】元朗低密度屋苑3房套連埋兩個車位 樓價只係603萬 家庭客睇樓一次即入市
【筍價屋苑】元朗低密度屋苑3房套連埋兩個車位 樓價只係603萬 家庭客睇樓一次即入市
【失業良方】 「特別愛增值」計劃 450項課程任揀 津貼上限 5,800元
【失業良方】 「特別愛增值」計劃 450項課程任揀 津貼上限 5,800元
【樓市故事】 90後女生廿萬首期購天水圍居屋樓花 看淡後市寧沽樓搬回「娘家」 持貨2年帳面大賺逾200萬元
【樓市故事】 90後女生廿萬首期購天水圍居屋樓花 看淡後市寧沽樓搬回「娘家」 持貨2年帳面大賺逾200萬元
【公屋富戶】公屋居民被揭瞞報逾千萬資產　被判監14天
【公屋富戶】公屋居民被揭瞞報逾千萬資產　被判監14天