【大行點睇】押注5G增長勢頭　瑞銀薦台積電等13隻可受惠股份

去年年初，市場憧憬的5G超級周期（supercycle）因一場新冠疫情而終止，但隨著5G手機不斷推出，瑞銀（UBS）認為，5G的增長勢頭將於今年復甦，並帶動一眾電子元件製造商、電訊營運商以及互聯網企業股價上漲。

以Nicolas Gaudois為首的瑞銀分析師認為，2021年至2025年期間，5G將會推動智能手機收入增加9%，主要是來自於手機單價。同一時間內，元件供應廠商營收有望藉助5G增加5%，當中射頻半導體行業營收升幅有望高達24%。

該團隊預計，去年5G智能手機銷量為2.46億部，佔全年智能手機總銷量的19%；明年則預期銷售4.42億部，到2025年更大幅增長至11億部，屆時5G手機佔整體智能手機銷量預期可高達8成。

瑞銀認為以下公司有望受惠於5G趨勢，並給予「買入」評級

電子元件製造商：

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電訊營運商：

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科網股：

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