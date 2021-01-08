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【美國大選】佩洛西逼彭斯引憲法罷免特朗普 否則再彈劾

環球社會熱點 13:58 2021/01/08

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美國國會周三（6日）召開聯席會議確認美國大選結果，美國國會正式確認拜登有足夠的選舉人票，拜登當選下屆美國總統。美國總統特朗普支持者因不滿大選結果，在點票之際闖入國會。美國多方要求罷免特朗普，美國眾議院院長佩洛西也再次呼籲罷免特朗普，更表示美國副總統彭斯如不引用憲法迅速罷免特朗普，特朗普將面臨第二次彈劾。

傳蓬佩奧姆欽曾討論罷免特朗普 惟意見分歧 【下一頁】

佩洛西（Nancy Pelosi）周四（7日）指，她認為特朗普煽動示威者衝擊國會山莊，呼籲內閣應採取迅速行動，在特朗普結束餘下任期前將其罷免。佩洛西呼籲彭斯（Mike Pence）應該引用美國憲法第25修正案，免除特朗普總統職務。她更警告彭斯如拒絕採取行動，特朗普將面臨國會的第二次彈劾。

佩洛西也批評特朗普支持者在國會作出恐怖的行為，破壞作為美國民主殿堂的國會。她強調距離特朗普任期結束雖只餘下13日，罷免特朗普仍有重大逼切性。

現時多名民主黨眾議員正草擬兩份彈劾特朗普的草案，第一份為指控特朗普濫用權力試圖推翻2020年美國總統大選結果，第二份指控特朗普煽動示威者衝擊國會山莊事件，意圖策劃政變未遂。

特朗普公開認拜登當選 承諾和平移交權力 【下一頁】

但現時參眾兩院均處於休會期，即使佩洛西正式發起彈劾特朗普，也幾乎肯定在特朗普1月20日正式結束任期前，參議院不會有足夠時間就上述兩份彈劾草案表決。

責任編輯：李俊儀

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